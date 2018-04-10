تطبيق يمكّن اللاجئين من التواصل مع المجتمع المحيط بهم

شركة QZenobia الناشئة طورت تطبيقاً يسمح لللاجئين التواصل بالمجتمع المحيط بهم والمشاركة بالفعاليات, اضافة إلى الاطلاع على الأخبار التي تزودهم الشركة بها.

يجمع التطبيق بيانات عن اللاجئين مثل مصروفهم الشهري والمهارات التي يمكن أن يقدموها لسوق العمل. تطمح الشركة أن تكون البنوك الإقليمية والمنظمات الدولية من ضمن عملائها في المستقبل.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

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عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

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