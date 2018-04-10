مختبر متطور لعلم النانو لإجراء أبحاث تتعلق بالطب وغيرها من الحقول العلمية

تعنى الكثير من مراكز الأبحاث والجامعات حول العالم بتطوير التقنيات المتعلقة بعلم النانو, أي بابتكار تقنيات تقاس أبعادها بالنانومتر، وهو جزء من مليون جزء من المليمتر. ويشمل علم النانو مختلف الحقول العلمية كالطب والإلكترونيات والميكانيك والبيولوجيا والذكاء الصنعي وغيرها.

وفي الأردن خصصت جامعة العلوم والتكنولوجيا مختبراً متطوراً لعلم النانو. التقى نسيم رمضان بعدد من طلاب المختبر خلال زيارته الأخيرة للجامعة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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