ما معنى عبارة SINGLE PERSON؟
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ما معنى عبارة SINGLE PERSON؟

  • 10 أبريل/ نيسان 2018

ما الذي يجعل معيشة الشخص الأعزب SINGLE تكلف أكثر COSTS MORE من معيشة الأزواج COUPLES