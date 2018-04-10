حديث الساعة: سوريا والحرب الكيميائية

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل يوم أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

الصراع في سورية تطور خلال السنوات السبع الماضية إلى ما يعتبره البعض حربا عالمية مصغرة تتصارع فيها القوى الكبرى. ويشكل العامل الكيماوي عنصرا رئيسيا لإذكاء تلك الحرب كان أحدثها ما تردد عن هجوم بغاز سام في منطقة دوما القريبة من دمشق. وقد ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما ادعى انها هجمات "شنيعة" على المدنيين في سوريا، معلناً أنه سيتخذ قرارا مهما خلال مدة أقصاها 48 ساعة بشأن سوريا بعد البحث مع القادة العسكريين. وقد دعت السفيرة الأمريكية خلال جلسة لمجلس الأمن إلى فتح تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. من جانبه صرّح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا بأن موسكو حذرت مرارا واشنطن من ضرب سوريا، حيث يوجد هناك عسكريون روس على أساس قانوني.

= فما هي الخيارات المحتملة أمام الأطراف اللاعبة في المشهد السوري في ظل التصعيد الأخير؟

= وما هي المخاطر التي يمكن أن تنجم في حال استمر التصعيد في الفترة المقبلة ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.