خطبة جمعة تثير غضباً نسائياً في الكويت
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مناقشة حول خطبة الجمعة التي أثارت غضب الكويتيين

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

#عنها_في_نصف_ساعة: خطبة جمعة تثير غضباً نسائياً في الكويت.