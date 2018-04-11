#حديث_الساعة: كيف تبرر اسرائيل استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين؟
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الناطق الاسرائيلي أوفير غندلمان يتحدث عن أسباب استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

#حديث_الساعة: الناطق الإسرائيلي أوفير غندلمان يتحدث عن أسباب استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين