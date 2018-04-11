#حديث_الساعة: قيادي في فتح يصف مظاهرات يوم الأرض بالسلمية
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دافع قيادي في حركة فتح الفلسطينية لبرنامج #حديث_الساعة عن الاحتجاجات الفلسطينية

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

دافع قيادي في حركة فتح الفلسطينية لبرنامج #حديث_الساعة عن الاحتجاجات الفلسطينية وتداعيات أحداث يوم الأرض.