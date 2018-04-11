#عنها_في_نصف_ساعة: هل حان الوقت لمشاركة المرأة في المسرح السعودي؟
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كاتبة: "المرأة في السعودية ما يزال أمامها الكثير من الوقت حتى يتسنى لها العمل في المسرح"

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

الكاتبة السعودية ملحة عبد الله عميدة المسرح السعودي تتحدث حول مشاركة النساء في المسرح.