المعارض السوري "أسعد الزعبى" ينفي التوصل لاتفاق حول خروج مقاتلي المعارضة من دوما بالغوطة الشرقية

نفى المعارض السوري "أسعد الزعبي" ما ردده التليفزيون الرسمي السوري بشأن التوصل الى إتفاق لخروج مقاتلى المعارضة من دوما, واعتبر "الزعبي" أن ما يحدث فى دومة الان هو محاولة لتهجير أهالى "دوما" قسريا من بلدهم.
المعارض السوري أسعد الزعبى ينفي التوصل لاتفاق حول خروج مقاتلي المعارضة من دوما
- 11 أبريل/ نيسان 2018
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