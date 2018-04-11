بعد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية، أكدت مراسلة بي بي سي في الإسكندرية سالي نبيل أن معظم السيدات التي توجهن للإدلاء بأصواتهن من كبار السن ومتوسطات العمر، مع غياب ملحوظ للشباب.
مراسلة بي بي سي في الإسكندرية: "معظم السيدات التي توجهن للإدلاء بأصواتهن من كبار السن."
- 11 أبريل/ نيسان 2018
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