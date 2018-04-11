مراسلة بي بي سي في الإسكندرية: "معظم السيدات التي توجهن للإدلاء بأصواتهن من كبار السن."
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مراسلة بي بي سي في الإسكندرية: "معظم السيدات التي توجهن للإدلاء بأصواتهن من كبار السن."

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

بعد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية، أكدت مراسلة بي بي سي في الإسكندرية سالي نبيل أن معظم السيدات التي توجهن للإدلاء بأصواتهن من كبار السن ومتوسطات العمر، مع غياب ملحوظ للشباب.