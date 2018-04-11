أكد الصحفي بجريدة الحياة، أحمد أصفهاني، في حلقة حديث الساعة اليوم أن محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق الشرارة التي أشعلت الفتيل بين روسيا والغرب، ولكنها ليست المسألة الأساسية الآن، وأن السؤال الأهم في الوقت الراهن هو ماذا يريد الغرب من روسيا وماذا تريد روسيا من الغرب؟
أحمد أصفهاني: "محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق الشرارة التي أشعلت الفتيل بين روسيا والغرب لكنها ليست المسألة الأساسية الآن."
- 11 أبريل/ نيسان 2018
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