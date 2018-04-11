إلى أي مدى قد تكون الورقة الاقتصادية ورقة للتلويح من جانب موسكو؟
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حديث الساعة: إلى أي مدى قد تكون الورقة الاقتصادية ورقة للتلويح من جانب موسكو؟

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية موسكو، إلينا سوبونينا: "روسيا بحاجة إلى التعاون مع دول الغرب ولا تريد الآن أن تضغط على هذه الدول."