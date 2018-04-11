عنها_في_نصف_ساعة: هل توجد وصفة سحرية لعلاج التوحد؟#
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عنها في نصف ساعة: هل توجد وصفة سحرية لعلاج التوحد؟

  • 11 أبريل/ نيسان 2018

د/ سميرة السعد مؤسسة ومديرة مركز الكويت للتوحد تتحدث عن تجربتها مع التوحد