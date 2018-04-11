بي بي سي إكسترا التلفزيوني: كيف تجني المال عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟

في الحلقة 28 من برنامج بي بي سي إكسترا نتطرّق إلي موضوع تحويل منصات التواصل الإجتماعي إلي مصادر للدخل ونتعرّف على يوتيوبر المغربي أمين رغيب الذي ترك عمله الثابت بشركة وتفرّغ لتحويل قناته على يوتيوب لمصدر عيشه الوحيد.

كما أننا سنذهب في رحلة إلي الجزائر لنتعرف على أميرة، وهي بلوغر مختصة بالموضة ونتابع محاولاتها لاعتماد منصات التواصل الاجتماعي كمصدر دخل لها. كما أننا سنتعرّف على الشاب شادي رباب صاحب معرض "حاوية مزيكا" التفاعلي الذي يضم آلات موسيقية حرفية ومعادة التصنيع.

سيزورنا أيضا الشيف علاء زيدان الذي يحاول الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لتقديم أكلاته الخاصة إلي العالم.

تشاهدون بي بي سي إكسترا على شاشة بي بي سي الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.