"دنيانا": السينما والسياسة

تشكل الحروب والصراعات في المنطقة مادة دسمة لصناع الافلام في المنطقة فأخرجوا منها ما يعرف بالسينما السياسية التي تعكس الواقع الحقيقي. أفلام مصرية غنية بمحتواها السياسي بعضها عكس وجهة النظر المعارضة للنظام الحاكم والأخرى الداعمة له. وفي لبنان ارتبطت الافلام السينمائية بالحرب الاهلية وبالصراعات الطائفية بين مكونات المجتمع اللبناني. ماذا عن السينما السياسية في الخليج؟ هل هي موجودة؟ تناقش الحلقة أيضا موضوع السينما التجريبية حيث يقوم صانع الفيلم بإكتشاف وإختراع عالم خيالي بعيد عن كل ما هو تجاري.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة سابين صيداوي منتجة سينمائية من لبنان، كاملة أبو ذكري مخرجة من مصر، فرح الهاشم مخرجة وكاتبة كويتية/لبنانية، ودانيا شراباتي مخرجة وكاتبة من الاردن.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.