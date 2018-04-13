عالم أميرة
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عالم أميرة

  • 13 أبريل/ نيسان 2018

نذهب في رحلة إلي الجزائر لنتعرف على أميرة، وهي بلوغر مختصة بالموضة ونتابع محاولاتها لاعتماد منصات التواصل الاجتماعي كمصدر دخل لها.