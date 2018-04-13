حاوية مزيكا
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حاوية مزيكا

  • 13 أبريل/ نيسان 2018

نتعرّف على الشاب شادي رباب صاحب معرض "حاوية مزيكا" التفاعلي الذي يضم آلات موسيقية حرفية ومعادة التصنيع ونستمع لعزفه على بعض الآلات .