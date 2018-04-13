يعد تناول الفلفل الحار مع الطعام تحدياً ومتعة للكثير من الناس لتأثيره على مذاق الأكل ونشاط الجسم. ورغم أن العديد من الدراسات أشار إلى فوائد تناول الفلفل الحار، إلا أن البعض يفضل وجباته دون إضافة الفلفل أو البهارات الحارة للاستمتاع بمذاق هادئ أو لأسباب قد تكون صحية. محمد مطر تحدث إلى حميد عبد الغني وهو بحريني يحب الأكل شديد الحرارة، وسأله أولاً عن بداية تولعه بالفلفل.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التلذذ بالفلفل الحار: هل له حدود؟

يمكن ملاحظة أثر الفلفل الحار في طعم الأكل، ولكن ما هو تأثيره على جسم الإنسان؟ الدكتورة ميراي قربان، اختصاصية التغذية، تجيب على سؤال محمد مطر.