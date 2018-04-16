"شيرمين مؤنس" شيف مصرية طورت هوايتها وحبها للطهي وقامت بدراسته كفن، حتى أصبحت محترفة في هذا المجال، وتقوم الآن بإعطاء دروس طهي للأطفال، لتشجيعهم على تناول الطعام الصحي.
كيف يمكن تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي؟ الشيف المصرية شيرمين مؤنس وجدت الحل.
- 16 أبريل/ نيسان 2018
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