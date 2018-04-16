"شيرمين مؤنس" شيف مصرية طورت هوايتها وحبها للطهي وقامت بدراسته كفن، حتى أصبحت محترفة في هذا المجال، وتقوم الآن بإعطاء دروس طهي للأطفال، لتشجيعهم على تناول الطعام الصحي.