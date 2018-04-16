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كيف يمكن تشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي؟ الشيف المصرية شيرمين مؤنس وجدت الحل.

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

"شيرمين مؤنس" شيف مصرية طورت هوايتها وحبها للطهي وقامت بدراسته كفن، حتى أصبحت محترفة في هذا المجال، وتقوم الآن بإعطاء دروس طهي للأطفال، لتشجيعهم على تناول الطعام الصحي.

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