استاذة علاقات دولية: تصريحات بن سلمان عن إسرائيل لا تعكس جديدا
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استاذة علاقات دولية: تصريحات بن سلمان عن إسرائيل لا تعكس جديدا

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

تعليقًا على تصريحات ولي العهد السعودي، بأن الإسرائيليين لهم الحق في العيش على أرضهم، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية بيروت، ليلى نيكولا الرحباني لـ#حديث_الساعة: الأمير محمد بن سلمان لا يعكس شيئا جديدا في السياسة السعودية.

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