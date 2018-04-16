تعليقًا على تصريحات ولي العهد السعودي، بأن الإسرائيليين لهم الحق في العيش على أرضهم، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية بيروت، ليلى نيكولا الرحباني لـ#حديث_الساعة: الأمير محمد بن سلمان لا يعكس شيئا جديدا في السياسة السعودية.
استاذة علاقات دولية: تصريحات بن سلمان عن إسرائيل لا تعكس جديدا
- 16 أبريل/ نيسان 2018
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