استاذة علاقات دولية: تصريحات بن سلمان عن إسرائيل لا تعكس جديدا

تعليقًا على تصريحات ولي العهد السعودي، بأن الإسرائيليين لهم الحق في العيش على أرضهم، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية بيروت، ليلى نيكولا الرحباني لـ#حديث_الساعة: الأمير محمد بن سلمان لا يعكس شيئا جديدا في السياسة السعودية.