#حديث_الساعة: هل ستحقق توصية القمة الثلاثية بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا؟
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#حديث_الساعة: هل ستحقق توصية القمة الثلاثية بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية تتحدث عن سوريا

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