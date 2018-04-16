دردشة_ليلية: شقيقة ضحية الحوت الأزرق تروي تفاصيل الحادثة

"ياسمين الفخراني" شقيقة آخر ضحايا لعبة #الحوت_الأزرق، خالد الفخراني، تروي تفاصيل انتحار شقيقها بسبب اللعبة، التي أدت إلى وفاة عدد كبير من مستخدميها حول العالم.