#دردشة_ليلية: شقيقة ضحية الحوت الأزرق تروي تفاصيل الحادثة
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#دردشة_ليلية: شقيقة ضحية الحوت الأزرق تروي تفاصيل الحادثة

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

"ياسمين الفخراني" شقيقة آخر ضحايا لعبة #الحوت_الأزرق، خالد الفخراني، تروي تفاصيل انتحار شقيقها بسبب اللعبة، التي أدت إلى وفاة عدد كبير من مستخدميها حول العالم.

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