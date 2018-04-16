#دردشة_ليلية ما هي لعبة الحوت الأزرق؟
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#دردشة_ليلية ما هي لعبة الحوت الأزرق؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

الصحفي بجريدة اليوم السابع محمد غنيم: "هناك حالات أخرى غير خالد الفخراني في مصر، والسلطات الروسية ألقت القبض على مؤسس لعبة #الحوت_الأزرق.

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