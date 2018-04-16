#دردشة_ليلية "الجوكر": الغناء حرام
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#دردشة_ليلية "الجوكر": الغناء حرام

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

مغني الراب المصري "الجوكر": تغلبت على فكرة الإلحاد وأرى أن الغناء حرام."

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