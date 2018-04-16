#يوم_الصحة_العالمي: ما وضع النساء في المنظومة الصحية؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"لابد أن نعترف بأن أوضاع الصحة بالنسبة للنساء ليست بالأوضاع التي نتمناها" منى ياسين تتحدث.

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

في #يوم_الصحة_العالمي تتحدث مسؤولة الإعلام بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية منى ياسين لبرنامج #عنها_في_نصف_ساعة عن أوضاع الصحة بالنسبة للنساء.

مواضيع ذات صلة