حديث الساعة: محلل عسكري سوري ينفي تورط جيش النظام بالهجوم الكيماوي على الغوطة.
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

نفى محلل عسكري سوري الاتهامات الموجهة لجيش النظام بأنه من قام بالهجوم الكيماوي على دوما

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

المحلل العسكري السوري، العميد على مقصود، ينفي الاتهامات الموجهة لجيش النظام بأنه من قام بالهجوم الكيماوي على دوما في #حديث_الساعة، مع الدكتور هشام عبدالملك.

مواضيع ذات صلة