#بروح_رياضية .. ما هي أزمة الممر الشرفي الذي يرفض ريال مدريد الوقوف فيه للاعبي برشلونة؟
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#بروح_رياضية حديث عن أزمة الممر الشرفي في الدوري الإسباني حال تتويج #برشلونة بطلا لليجا

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

#بروح_رياضية .. الصحفي الرياضي أحمد عطا يتحدث عن أزمة الممر الشرفي في الدوري الإسباني حال تتويج #برشلونة بطلا لليجا قبل مباراته مع #ريال_مدريد. هل يقف #زيدان ولاعبو الريال احتراما لبرشلونة؟ أم أن الأمر بات مهينا للاعبي الخصم؟

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