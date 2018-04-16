بروح_رياضية .. ما هي أزمة الممر الشرفي الذي يرفض ريال مدريد الوقوف فيه للاعبي برشلونة؟

#بروح_رياضية .. الصحفي الرياضي أحمد عطا يتحدث عن أزمة الممر الشرفي في الدوري الإسباني حال تتويج #برشلونة بطلا لليجا قبل مباراته مع #ريال_مدريد. هل يقف #زيدان ولاعبو الريال احتراما لبرشلونة؟ أم أن الأمر بات مهينا للاعبي الخصم؟