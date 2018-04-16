هل نسقت تل أبيب مع واشنطن لقصف قاعدة التيفور العسكرية السورية؟
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هل نسقت تل أبيب مع واشنطن لقصف قاعدة التيفور العسكرية السورية؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

المحلل العسكري صفوت الزيات يتحدث لبرنامج #حديث_الساعة عن الهجوم العسكري قرب مدينة حمص.

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