هل يعد منع الفتيات دون العاشرة في النمسا من ارتداء الحجاب من حقوق الطفل؟
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هل يعد منع الفتيات دون العاشرة في النمسا من ارتداء الحجاب من حقوق الطفل؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

تتجه حكومة النمسا للدفع بمقترح قانون لمنع الفتيات دون العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس.