دردشة_ليلية حلقة خاصة عن مبادرة بي بي سي لتدريب الصحفيين من ذوي الإعاقات

#دردشة_ليلية في هذه الحلقة الخاصة من البرنامج، بمناسبة إطلاق بي بي سي مبادرتها "حلق عاليًا" لتدريب الصحفيين من ذوي الإعاقات، يتحدث المتقدمون للبرنامج التدريبي، الصحفية الجزائرية نبيلة نور، والصحفي المصري أحمد أبو هميلة، والصحفية المصرية أمنية اليماني، عن توقعاتهم لهذه المبادرة، مع هبة عبدالباقي.