دردشة ليلية: الصحفية الجزائرية نبيلة نور رحلة انتقالها من الغناء إلى عالم الصحاف
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دردشة ليلية: الصحفية الجزائرية نبيلة نور رحلة انتقالها من الغناء إلى عالم الصحافة

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

الصحفية الجزائرية نبيلة نور تروي تفاصيل انتقالها من الغناء إلى تقديم برنامج للأشخاص ذوي الإعاقات، رغم إصابتها بشلل الأطفال.

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