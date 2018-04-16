إلى أي مدى من حق المجتمع أن يتدخل في أمر شخصي مثل الإجهاض؟
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إلى أي مدى من حق المجتمع أن يتدخل في أمر شخصي مثل الإجهاض؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

أحلام أكرم رئيسة منظمة بصيرة لحقوق المرأة الإنسانية تتحدث لبرنامج #عنها_في_نصف_ساعة

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