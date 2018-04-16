بروح رياضية: كيف تطورت تميمة #كأس_العالم على مر تاريخ البطولة؟

زابيفاكا هي تميمة مونديال روسيا، التميمة رمز للبطولات الرياضية من أجل إعلاء روح المرح بين الجماهير حيث شهدت تطورا كبيرا في الشكل على مر سنوات البطولة، فكيف تغيرت؟