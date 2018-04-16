بروح رياضية: كيف تطورت تميمة #كأس_العالم على مر تاريخ البطولة؟
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بروح رياضية: كيف تطورت تميمة #كأس_العالم على مر تاريخ البطولة؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

زابيفاكا هي تميمة مونديال روسيا، التميمة رمز للبطولات الرياضية من أجل إعلاء روح المرح بين الجماهير حيث شهدت تطورا كبيرا في الشكل على مر سنوات البطولة، فكيف تغيرت؟

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