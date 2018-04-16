"حضور الرجال في أسبوع الموضة العربي في ضيافة المملكة السعودية كان لافتاً للنظر"
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"حضور الرجال في أسبوع الموضة العربي في ضيافة المملكة السعودية كان لافتاً للنظر"

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

موفدة إذاعة بي بي سي نرمين الذهبي تتحدث لبرنامج #عنها_في_نصف_ساعة عن فعاليات الأسبوع.

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