هل نحن في حاجة إلى حضور ورش عمل لتعلم كيفية إدارة المنزل؟

شيرين عز الدين أسست موقعاً إلكترونياً ليكون المرجع الشامل لكل سيدة في إدارة بيتها والتغلب على المشكلات التي تواجهها يوميا في ضيافة برنامج #عنها_في_نصف_ساعة.