هل نحن في حاجة إلى حضور ورش عمل لتعلم كيفية إدارة المنزل؟

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الهدف الرئيسي لشيرين عز الدين هو مساعدة السيدات ليصبحن مديرات منزل ناجحات

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

شيرين عز الدين أسست موقعاً إلكترونياً ليكون المرجع الشامل لكل سيدة في إدارة بيتها والتغلب على المشكلات التي تواجهها يوميا في ضيافة برنامج #عنها_في_نصف_ساعة.

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