كيف يمكن للرياض أن تقود القمة العربية أو قمة "القدس" كما أطلق عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بر النجاح، في ظل جملة من التحديات العربية؟ المحلل السياسي، دكتور خالد باطرفي، يجيب في برنامج #حديث_الساعة.
حديث الساعة: كيف يمكن للرياض أن تقود قمة "القدس" إلى بر النجاح؟
- 16 أبريل/ نيسان 2018
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