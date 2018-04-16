حديث الساعة: كيف يمكن للرياض أن تقود قمة "القدس" إلى بر النجاح؟
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حديث الساعة: كيف يمكن للرياض أن تقود قمة "القدس" إلى بر النجاح؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

كيف يمكن للرياض أن تقود القمة العربية أو قمة "القدس" كما أطلق عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بر النجاح، في ظل جملة من التحديات العربية؟ المحلل السياسي، دكتور خالد باطرفي، يجيب في برنامج #حديث_الساعة.

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