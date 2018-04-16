بروح_رياضية: عن مزاعم توجيه تهديدات بالقتل لحكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
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بروح_رياضية: عن مزاعم توجيه تهديدات بالقتل لحكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

#بروح_رياضية .. نتحدث مع الصحفي الرياضي هيثم محمد عن مزاعم توجيه تهديدات بالقتل للانجليزي مايكل أوليفر حكم مباراة #ريال_مدريد و #يوفنتوس في #دوري_أبطال_أوروبا هو وزوجته.

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