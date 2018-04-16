بروح_رياضية: عن مزاعم توجيه تهديدات بالقتل لحكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

#بروح_رياضية .. نتحدث مع الصحفي الرياضي هيثم محمد عن مزاعم توجيه تهديدات بالقتل للانجليزي مايكل أوليفر حكم مباراة #ريال_مدريد و #يوفنتوس في #دوري_أبطال_أوروبا هو وزوجته.