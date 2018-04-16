كيف يمكن إثبات حقيقة استخدام النظام السوري أسلحة كيمائية من عدمه؟
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كيف يمكن إثبات حقيقة استخدام النظام السوري أسلحة كيمائية من عدمه؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

محمد عبد الله الشهاوي الرئيس السابق سلاح الحرب الكيماوية المصري يتحدث لبرنامج #حديث_الساعة.

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