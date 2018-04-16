#حديث_الساعة يناقش لعبة "الحوت الأزرق"
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#حديث_الساعة يناقش لعبة "الحوت الأزرق"

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

من هم الفئات الأكثر انجذاباً إلى لعبة #الحوت_الأزرق؟الدكتور تامر المصري، استشاري الطب النفسي والإدمان يجيب في #حديث_الساعة