أدت الحملة إلى انقسام وسجال بين الكويتيين، ما بين مؤيد ومعارض للحملة التي دشنتها وزارة الأوقاف الكويتية، فيما رد نشطاء كويتيون بهاشتاج #السفور_من_حقوقي، مؤكدين أن تبني الحكومة ومن أموال الشعب حملات لتناصر تياراً معيناً هو مرفوض، ويعد خرقاً للدستور الكويتي.
ما هي ردود الأفعال على حملة "حجابي.. به تحلو حياتي" في الكويت؟
- 16 أبريل/ نيسان 2018
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