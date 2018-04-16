ما هي ردود الأفعال على حملة «حجابي.. به تحلو حياتي» في الكويت؟

أدت الحملة إلى انقسام وسجال بين الكويتيين، ما بين مؤيد ومعارض للحملة التي دشنتها وزارة الأوقاف الكويتية، فيما رد نشطاء كويتيون بهاشتاج #السفور_من_حقوقي، مؤكدين أن تبني الحكومة ومن أموال الشعب حملات لتناصر تياراً معيناً هو مرفوض، ويعد خرقاً للدستور الكويتي.