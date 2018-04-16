ما هي ردود الأفعال على حملة «حجابي.. به تحلو حياتي» في الكويت؟
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ما هي ردود الأفعال على حملة "حجابي.. به تحلو حياتي" في الكويت؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

أدت الحملة إلى انقسام وسجال بين الكويتيين، ما بين مؤيد ومعارض للحملة التي دشنتها وزارة الأوقاف الكويتية، فيما رد نشطاء كويتيون بهاشتاج #السفور_من_حقوقي، مؤكدين أن تبني الحكومة ومن أموال الشعب حملات لتناصر تياراً معيناً هو مرفوض، ويعد خرقاً للدستور الكويتي.

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