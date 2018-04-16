#بروح_رياضية.. "مباراة عاطفية لمحمد صلاح".. برأيك من يحسم نصف نهائى #دورى_أبطال_أوروبا؟
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#بروح_رياضية.. "مباراة عاطفية لمحمد صلاح".. برأيك من يحسم نصف نهائى #دورى_أبطال_أوروبا؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2018

ليفربول يواجه روما فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا ، وبايرن ميونيخ يواجه ريال مدريد.

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