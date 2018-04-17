دردشة ليلية: ماذا دفع مخرج "بلاش تبوسني" لإنتاج فيلم عن القبلة السينمائية؟
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دردشة ليلية: ماذا دفع مخرج "بلاش تبوسني" لإنتاج فيلم عن القبلة السينمائية؟

  • 17 أبريل/ نيسان 2018

"أحمد عامر" مخرج فيلم "بلاش تبوسني" يحدثنا عن الأسباب التي دفعته لإنتاج فيلم عن القبلة السينمائية، في برنامج #دردشة_ليلية.

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