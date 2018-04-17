ما معنى عبارة terms and conditions؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى عبارة terms and conditions؟

  • 17 أبريل/ نيسان 2018

لماذا يتوجب عليك أن تقرأ read الشروط والأحكام terms and conditions؟