بحوث على الزيت المستخدم في الفلافل لتحويله إلى ديزل حيوي
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كيف قد يتحول زيت الفلافل الى ديزل حيوي؟

  • 17 أبريل/ نيسان 2018

تعتبر الفلافل إحدى أكثر الأكلات الشعبية انتشاراً في مختلف دول العالم وخاصة العربية إلا أن الزيت الذي تقلى به حبات الفلافل بات مصدر قلق لبعض العلماء والباحثين بسبب الأضرار التي قد تلحق بجسم الإنسان نتيجة استخدام الزيت لمرات كثيرة.

أثناء زيارة نسيم رمضان الأخيرة للأردن التقى بباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا يجرون اختبارات على ذلك الزيت المستخدم كما يسعون إلى تحويله الى ديزل حيوي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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