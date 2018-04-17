حديث الساعة: جهود السلام في سوريا بعد الضربة الثلاثية

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

بعد الضربة العسكرية الثلاثية ضد سوريا تواترت الدعوات من الأطراف المختلفة إلى ضرورة العودة إلى مائدة المفاوض من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة المندلعة منذ سبع سنوات في سورية. القوى الغربية بما في ذلك الدول التي شاركت في العملية العسكرية الأخيرة ضد سوريا أكدت على ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار جنيف للتوصل إلى حل للصراع في سوريا. أما روسيا وإيران حليفا النظام السوري فقد أعلنا أن الضربة الاخيرة أضرّت بفرص التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا. يأتي ذلك فيما يغيب الدور العربي عن جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

= فما هي فرص استئناف جهود التسوية في سورية بعد الضربة الثلاثية؟

= وما هي فرص لعب دور عربي في جهود التسوية للأزمة السورية؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.