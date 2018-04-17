حديث الساعة: ترامب يبحث استبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات عربية

بعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تحدث عن بحث ترامب لاستبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات عربية، الخبير العسكري والباحث الاستراتيجي العميد الياس فرحات، يؤكد لـ#حديث_الساعة: "القرار الأمريكي للإنسحاب من سوريا يتجه إلى التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ولا أعتقد أن مصر ستوافق على إرسال قواتها إلى أي دولة أخرى."