بعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تحدث عن بحث ترامب لاستبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات عربية، الخبير العسكري والباحث الاستراتيجي العميد الياس فرحات، يؤكد لـ#حديث_الساعة: "القرار الأمريكي للإنسحاب من سوريا يتجه إلى التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ولا أعتقد أن مصر ستوافق على إرسال قواتها إلى أي دولة أخرى."
حديث الساعة: ترامب يبحث استبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات عربية
- 17 أبريل/ نيسان 2018
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