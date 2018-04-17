التحرش الجنسي بالأطفال: كيف تكتشفونه؟
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مؤسسة "أمان" أو SAFE تعمل على توعية الأهالي والأطفال منذ الصغر بأشكال التحرش الجنسي

  • 17 أبريل/ نيسان 2018

مؤسسة الحملة سارة عزيز ضيفة برنامج #عنها_في_نصف_ساعة تتحدث عن طبيعة عمل المؤسسة.

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