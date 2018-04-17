أسبوع الموضة العربي في الرياض: ما هي أبرز المشاهد؟
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ما أبرز مشاهد أسبوع الموضة العربي في الرياض؟

  • 17 أبريل/ نيسان 2018

موفدة بي بي سي إلى الرياض نرمين الذهبي تروي لبرنامج #عنها_في_نصف_ساعة ملاحظاتها عن أسبوع الموضة العربي الذي عقدت فعالياته في الرياض لأول مرة .

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