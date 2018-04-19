كيف يتم إنتاج الصوت ثلاثي الأبعاد؟

الصوت ثلاثي الأبعاد هو أحد أهم عناصر العرض السينمائي في وقتنا الحالي, وإن لم تعد هذه التقنية مقتصرة على دور السينما بل أصبحت بمتناول الكثير من الناس في بيوتهم.

داليا حيدر تزور أحد مخابر إنتاج الصوت في برشلونة لتطلعنا على كيفية تصميم هذه الملفات الصوتية و توزيعها لتصل إلى الشكل الذي نسمعها به.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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