ما هو الصوت الثلاثي الأبعاد وما أهميته في عصرنا هذا؟
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كيف يتم إنتاج الصوت ثلاثي الأبعاد؟

  • 19 أبريل/ نيسان 2018

الصوت ثلاثي الأبعاد هو أحد أهم عناصر العرض السينمائي في وقتنا الحالي, وإن لم تعد هذه التقنية مقتصرة على دور السينما بل أصبحت بمتناول الكثير من الناس في بيوتهم.

داليا حيدر تزور أحد مخابر إنتاج الصوت في برشلونة لتطلعنا على كيفية تصميم هذه الملفات الصوتية و توزيعها لتصل إلى الشكل الذي نسمعها به.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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