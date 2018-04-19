شبكة تطبق مفهوم إنترنت الأشياء

قدرت اخر الإحصاءات الخاصة بسوق الحوسبة السحابية في العالم ان قيمة هذا السوق سوف تزيد عن ٧٠ مليار دولار.

وهذا النوع من التقنية يعني ان الشركات تحتفظ بخدماتها وبياناتها في أماكن ربما تكون بعيدة عن مقراتها مع إمكانية استرجاعها بسهولة في أي وقت.

لذا بات يتعين عليها توصيل كافة الأجهزة مباشرة وعلى الدوام بالإنترنت من أجل التمكن من القيام بذلك فيما يعرف حديثاً بمفهوم إنترنت الأشياء.

محمد طه يستعرض معنا شبكة ترتكز في عملها على هذا المفهوم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على توتير هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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